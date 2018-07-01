ما الأسباب وراء تأجيل خصخصة بورصة الكويت؟

قال علي العلي، مساعد مدير التداول في شركة الاستثمارات الوطنية، إن تأجيل خصخصة #بورصة_الكويت خطوة كانت متوقعة، خاصة مع ما أشيع في الآونة الأخيرة من أخبار عن رغبة الكثير من الشركات المحلية بالدخول في صفقة الخصخصة، إلى جانب كون المسؤولين في هيئة أسواق المال قد رأوا أن هذه الخطوة تتطلب مزيداً من الدراسة، خاصة مع قرب الدخول الفعلي لسوق الكويت إلى مؤشر "فوتسي" للأسواق الناشئة في شهر سبتمبر المقبل.

وكانت هيئة أسواق المال في #الكويت وضعت موعداً جديداً لخصخصة شركة بورصة الكويت، بناء على طلب من مستشاريها، بحسب ما جاء في بيان صحافي صادر عن الهيئة.

وعلى إثر ذلك، قررت الهيئة تمديد الجدول الزمني للخصخصة إلى نهاية هذه السنة.