الملحم: أرباح "المتقدمة" الفصلية تاريخية

قال خليفة الملحم، رئيس مجلس الإدارة لشركة "المتقدمة للبتروكيماويات"، إن النتائج التي حققتها الشركة في الربع الثاني من العام الجاري، تعتبر تاريخية، حيث إنها تشكل أعلى أرباح حققتها منذ تأسيسها.

وعزى ارتفاع الأرباح الفصلية بشكل رئيسي إلى مستوى الكفاءة في إنتاجية المصانع وتخفيض التكاليف الثابتة، إضافة إلى التحسن في أسعار المنتجات، مشيراً إلى أن الصيانة الدورية التي تمت في الربع الأول بعد 10 سنوات من بدء إنتاج المصانع، أدت إلى نتائج جيدة.

ولفت إلى تحسن أسعار منتج "البوليبروبيلين"، متوقعاً استقرارها رغم صعوبة التنبؤ بالأسعار المستقبلية المرتبطة بالنشاط الاقتصادي العالمي.

من ناحية أخرى، أشار إلى أن أسعار #النفط ترفع تكلفة اللقيم، لكن الشركة تعمل على تحسين هوامش الربحية بالنظر إلى الأسواق المجدية للشركة والبحث عن أسعار أعلى في الأسواق العالمية.

وكانت أرباح شركة #المتقدمة_للبتروكيماويات، ارتفعت بنسبة 30% إلى 253 مليون ريال بالربع الثاني من العام 2018، مقارنة بـ194.5 مليون ريال بالربع المماثل من العام الماضي.