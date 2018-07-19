تعرف على أبرز برامج وزارة الإسكان السعودية

شهدت وزارة الإسكان #السعودية حراكاً ديناميكياً كبيراً خلال العامين الماضيين، أدى إلى رفع نسبة تملك المساكن في المملكة إلى 50% هذا العام، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى 60% بحلول 2020.

يأتي ذلك بفضل قيام وزارة الإسكان بتغيير استراتيجيتها من دور المنفذ والمطور إلى دور المنظم والمحفز والمراقب.

وقد عملت الوزارة على وضع عدة برامج ساهمت في توفير مزيد من الوحدات السكنية في السوق السعودية، أبرزها:

*"سكني" الذي بدأ في فبراير 2017، ويقدم قروضاً عقارية مدعومة الأرباح لمن دخلهم الشهري 14 ألف أو أقل.

*"ملاك" لتنظيم العلاقة بين ملاك وشاغلي الوحدات السكنية ذات الملكية المشتركة.

*"إتمام" لتسريع عملية استخراج التراخيص، حيث خفض المدة إلى 120 يوماً.

*"إيجار" الذي شمل إطلاق العقد الإيجاري الموحد.

*"وافي" وهو برنامج البيع على الخارطة.

*رسوم الأراضي البيضاء التي دفعت أصحاب الأراضي لتنفيذ مشاريع سكنية.