نتائج قوية للبنوك الكويتية في الربع الثاني

قال ميثم الشخص خبير الأسواق المالية، في مقابلة مع "العربية"، إن أنظار المستثمرين في سوق الكويت تتجه لبنك "برقان"، الذي قفزت أرباحه الفصلية بشكل كبير، مرجعاً ذلك إلى استراتيجية البنك التي تتجه به نحو دخول متوقع في نادي الـ100 مليون دينار فأكثر كأرباح سنوية في 2018.

