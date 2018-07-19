تحول استراتيجي في "الإسكان" السعودية

شهدت وزارة الإسكان #السعودية حراكاً ديناميكياً كبيراً خلال العامين الماضيين، أدى إلى رفع نسبة تملك المساكن في المملكة إلى 50% هذا العام، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى 60% بحلول 2020.

وقال سيف السويلم المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان السعودية، في مقابلة مع "العربية"، إن الوزارة في إطار تحولها الإستراتيجي الذي يتماشى مع #رؤية_المملكة_2030، عملت على عدة أهداف من شأنها رفع نسبة التملك السكني وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ممثلا في المطورين العقاريين والممولين، وذلك وفقاً لأربع سياسات متنوعة تشمل العرض والتمويل والتنظيمات إضافة إلى الخدمات، مما انبثق عنه العديد من البرامج والمبادرات المتنوعة.