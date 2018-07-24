بنك "UBS" يتفوق على توقعات السوق بأرباح 1.3 مليار فرنك

مقابلة مع مراسلة "العربية" في لندن كارينا كامل للحديث عن أداء الأسواق العالمية ومن أبرز أخبارها:

الصين تكشف عن تدابير جديدة لدعم الاقصاد في ظل تصاعد الحرب التجارية

ارتفع عملة البتكوين المشفرة فوق حاجر الـ8000 دولار للمرة الأولى في شهرين

نمو القطاع الخاص في ألمانيا بأسرع وتيرة في 5 شهور

تباطؤ نمو القطاع الخاص في منطقة اليورو في يوليو في ظل مخاوف الحرب التجارية

بنك يو بي إس يتفوق على توقعات السوق بأرباح 1.3 مليار فرنك سويسري في الربع الثاني

شركة السيارات بيجو تحقق ارتفاع في أرباح النصف الأول من 2018