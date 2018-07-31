"بورصة مصر" تعاني شح السيولة وسط عزوف المستثمرين

قال محمد كمال، مدير تعاملات المؤسسات المحلية بشركة الرواد لتداول الأوراق المالية، إن ضعف السيولة الكبير في #بورصة_مصر يعد السمة الغالبة، بعد فترة طويلة من أحجام تداولات يومية تصل إلى ملياري جنيه.

وعزا ذلك في مقابلة مع "العربية" إلى عدة عوامل، منها العزوف الكبير للمستثمرين، وإيقاف سهم "القلعة" عن التداول لحماية صغار المستثمرين من تقلبات سعر السهم، إلى جانب خروج الأجانب من الأسواق الناشئة.

من ناحية أخرى، لفت إلى أن المراجعة الدورية لمؤشرات البورصة المصرية تأتي طبقاً لمعايير ومعادلات حسابية تستند إلى قيم وأحجام التداول، مشيراً إلى أنها لن تؤثر بشكل كبير على الأفراد بل على المؤسسات المالية التي تعيد توزيع الأوزان النسبية للمحافظ وفقاً للمؤشرات.