"إيجار" يحسن أسعار العمارات السكنية

سجل مؤشر أسعار العمارات السكنية في #السعودية، ارتفاعاً خلال الربع الثاني من العام الحالي، وللربع الرابع على التوالي، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء.

وسجل مؤشر أسعار العمارات 93.8 نقطة، مقارنة بـ83.6 نقطة للمؤشر القياسي العام لأسعار العقارات في المملكة، وهو ما يشير إلى أن أداء أسعار العمارات يظل أفضل من متوسط السوق العقارية عموماً.

ويأتي هذا التحسن في أسعار العمارات بعد أن أطلقت وزارة الإسكان برنامج #إيجار، الذي وفر عقود إيجار موحدة يمكن استخدامها كسندات تنفيذية، مع توثيقها على منصة موحدة لحفظ حقوق المستأجرين والمؤجرين والوسطاء العقاريين.