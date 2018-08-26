1.5 تريليون دولار تدرها معلومات بطاقات الائتمان

بدأت المصارف في الولايات المتحدة تدرك أهمية تحليل بيانات بطاقات الائتمان، لمعرفة توجهات الشراء لدى العملاء، وكيفية الاستفادة منها من خلال اتفاقيات مع شركات متخصصة في هذا الشأن من بينها شركة Cardlytics التي أدرجت في بورصة "ناسدك" في فبراير الماضي.

وباتت #بطاقات_الائتمان جزءاً مهماً من حياة أي مستهلك تسهل عليه عمليات الدفع والشراء. ومع توسع انتشارها باتت المصارف التي تصدرها تجلس على كنز غني بالمعلومات، من خلال آلية عملها التي تفصّل قرارات الإنفاق لحامل البطاقة، وهي معلومات يمكن أن تستفيد منها وكالات وشركات الإعلانات.

فبيانات الشراء التي تتضمنها بطاقات الائتمان تتجاوز قيمتها 1.5 تريليون دولار في الولايات المتحدة وحدها، بحسب شركة Cardlytics التي حللت بيانات الشراء من ألفي مؤسسة مالية في العام الماضي.