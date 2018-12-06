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خسائر لأسواق آسيا بعد شبهة اختراق "هواوي" عقوبات إيران

المصدر: العربية.نت
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كارينا كامل مراسلة العربية تشير إلى أن السلطات الأميركية تحقق في انتهاكات محتملة من "هواوي" منذ 2016.

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