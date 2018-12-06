خسائر لأسواق آسيا بعد شبهة اختراق "هواوي" عقوبات إيران آخر تحديث: الخميس 27 ربيع الأول 1440 هـ - 06 ديسمبر 2018 KSA 13:58 - GMT 10:58 تارخ النشر: الخميس 27 ربيع الأول 1440 هـ - 06 ديسمبر 2018 KSA 13:46 - GMT 10:46 المصدر: العربية.نت To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك خسائر لأسواق آسيا بعد شبهة اختراق "هواوي" عقوبات إيران PDF اطبع حجم الخط كارينا كامل مراسلة العربية تشير إلى أن السلطات الأميركية تحقق في انتهاكات محتملة من "هواوي" منذ 2016.