الرواتب في بريطانيا ترتفع 3.3% بأسرع وتيرة منذ 2008

مقابلة مع مراسلة العربية في لندن كارينا كامل للحديث عن الأسواق العالمية ومن أبرز أخبارها:

محادثات صينية أميركية للتهدئة بعد اتفاق الأرجنتين

الاسترليني يتراجع الى مستويات ابريل 2017 بعد تأجيل التصويت على خطة البريكست

الدولار يتراجع بعد بيانات الوظائف مع خفض التوقعات لرفع الفائدة

الرواتب في بريطانيا ترتفع بأكثر من المتوقع بواقع 3.3% وبأسرع وتيرة منذ 2008

المفوضية الأوروبية: لا مجال لإعادة التفاوض على خطة "البريكست"

تيريزا ماي تقوم بجولة أوروبية في محاولة للحصول على بعض التسويات

مشكلة الحدود الإيرلندية تبقى النقطة العالقة في مناقشات البريكست