هل تواصل بورصة مصر تعافيها بعد الخسائر الحادة؟

تترقب الأسواق في مصر تصويت صندوق النقد الدولي على المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الأسبوع المقبل.

ويتيح التصويت صرف الشريحة قبل الأخيرة البالغة ملياري دولار، من القرض الذي تم الاتفاق عليه في نوفمبر 2016 بقيمة 12 مليار دولار.

من جهة أخرى، تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى في 27 من ديسمبر الجاري، وسط توقعات بتثبيت أسعار الفائدة بعدما أظهرت بيانات شهر نوفمبر تراجع معدل التضخم إلى 15.6%، من 17.7%، في أكتوبر.

مقابلة مع مدير التحليل الفني في شركة عكاظ لتداول الأوراق المالية، هيثم عبد السميع، للحديث عن تحركات الأسهم في مصر مع تعافي السوق في تعاملات اليوم ومدى إمكانية أن تحافظ المؤشرات على الصعود.