لماذا جاء رد"ماي" حاسما على اقتراع سحب الثقة عنها؟

مقابلة مع مراسلة العربية في لندن كارينا كامل للحديث حول ملف البريكست ومن أبرز أخبارها:

"ماي" تواجه سحب الثقة ..ومصير "البريكست" يزداد تعقيدا

تصويت مفاجئ على سحب الثقة من رئيسة الحكومة مساء اليوم

"تيريزا ماي" تتعهد بمحاربة التصويت بسحب الثقة منها

"تيريزا ماي" تؤكد تمسكها بالاتفاق الموقع مع الاتحاد الأوروبي حول "البريكست"

"ماي" تحذر من خطر الانقسام في حال عدم التصويت على اتفاق "البريكست"

"ماي": أي تغيير في القيادة يعني تأجيل أو إلغاء اتفاق "البريكست"

مكاسب للاسترليني ولمؤشر "فوتسي" وسط ترقب التصويت لسحب الثقة من "ماي"