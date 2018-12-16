"سكني" يوفر أكثر من 300 ألف خيار سكني وتمويلي في 2018

تمكنت وزارة #الإسكان_السعودية وصندوق التنمية العقارية للعام الثاني على التوالي من تحقيق مستهدفات العام الحالي بتوفير أكثر من 300 ألف خيار سكني وتمويلي للمواطنين.

ويزيد ما تم توفيره خلال العام الجاري بأكثر بـ 20 ألفا مقارنة بالعام الماضي، وبهذا يتخطى إجمالي ما تم توفيره للمواطنين 580 ألف خيار سكني وتمويلي في عامين بجميع مناطق المملكة.

وقد ساهمت هذه الخيارات المتنوعة في توفير بيئة سكنية متكاملة من حيث البنية التحتية والمرافق الخدمية المتنوعة، تعاونت من خلالها الوزارة مع القطاع الخاص مما ساعد على تقليص قائمة الانتظار بنحو 50% في أقل من عامين.

يضاف إلى ذلك إطلاق الوزارة و #صندوق_التنمية_العقارية خيارات عدة تتيح فيها الفرصة للمستفيدين بالحصول على قرض عقاري مدعوم لشراء وحدة جاهزة من السوق أو للبناء الذاتي لمن يمتكلون الأراضي. كما تم إطلاق مبادرة القرض السكني للعسكريين في الخدمة ومبادرة تحمل القيمة المضافة عند تملك البيت الأول.

بانتظار قطاع الإسكان عام حافل لتحقيق الأهداف المقبلة والتي تتمثل برفع نسب التملك السكني إلى 60% بحلول 2020، و70% بحلول 2030 تماشيا مع #رؤية_المملكة_20320.