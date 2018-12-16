24 شهرا لبدء تسليم واحدات مشروع الجوهرة بالسعودية

وقعت وزارة #الإسكان_السعودية اتفاقيات مع 11 مطوراً عقارياً من القطاع الخاص على هامش إطلاق الدفعة الأخيرة من #برنامج_سكني للعام الحالي.

وتهدف الاتفاقيات لتوفير 6 آلاف وحدة سكنية إضافية.

يذكر أنه تم البدء في تنفيذ أكثر من 20 مشروعا من هذا النوع هذا العام على مستوى المملكة نظرا للإقبال الكبير عليها من المستفيدين.

وفي مقابلة لـ"العربية" مع مطورين عقاريين على هامش توقيع العقود قال ابراهيم البلوشي مدير عام مشروع الجوهرة، "سنعمل على تطوير 990 وحدة سكنية، من خلال تطوير وبناء 33 مبنى".

وأضاف "سنستخدم تقنيات البناء الجديدة بشكل جزئي، والمبيعات ستبدأ مع نهاية شهر ديسمبر في نفس موقع المشروع، ونحتاج من 18 إلى 24 شهرا للبدء في التسليم".

وقال الرئيس التنفيذي لمشروع #درة_المدائن خالد السياري، "مشروعنا في مدينة تبوك 504 فيلا ما فيلا وفيلا دوبلكس، وسنقوم بتسليم كامل وحدات المشروع خلال أقل من 24 شهرا".