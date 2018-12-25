البيانات المالية لـلأهلي التجاري والرياض بنهاية الربع 3

*إجمالي الأصول:
البنك الأهلي التجاري: 460 مليار ريال
بنك الرياض: 226 مليار ريال
المجموع: 686 مليار ريال
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*محفظة القروض:
البنك الأهلي التجاري: 268 مليار ريال
بنك الرياض: 146 مليار ريال
المجموع: 414 مليار ريال
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*ودائع العملاء:
البنك الأهلي التجاري: 325 مليار ريال
بنك الرياض: 159 مليار ريال
المجموع: 484 مليار ريال
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*إجمالي المطلوبات:
بنك الرياض: 189 مليار ريال
البنك الأهلي التجاري: 395 مليار ريال
المجموع: 584 مليار ريال
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*إجمالي حقوق المساهمين:
بنك الرياض: 37 مليار ريال
البنك الأهلي التجاري: 63 مليار ريال
المجموع: 100 مليار ريال
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*رأس المال:
بنك الرياض: 30 مليار ريال
البنك الأهلي التجاري: 30 مليار ريال
المجموع: 60 مليار ريال