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البيانات المالية لـلأهلي التجاري والرياض بنهاية الربع 3

المصدر: العربية.نت
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*إجمالي الأصول:

البنك الأهلي التجاري: 460 مليار ريال

بنك الرياض: 226 مليار ريال

المجموع: 686 مليار ريال
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*محفظة القروض:

البنك الأهلي التجاري: 268 مليار ريال

بنك الرياض: 146 مليار ريال

المجموع: 414 مليار ريال
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*ودائع العملاء:

البنك الأهلي التجاري: 325 مليار ريال

بنك الرياض: 159 مليار ريال

المجموع: 484 مليار ريال
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*إجمالي المطلوبات:

بنك الرياض: 189 مليار ريال

البنك الأهلي التجاري: 395 مليار ريال

المجموع: 584 مليار ريال
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*إجمالي حقوق المساهمين:

بنك الرياض: 37 مليار ريال

البنك الأهلي التجاري: 63 مليار ريال

المجموع: 100 مليار ريال
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*رأس المال:

بنك الرياض: 30 مليار ريال

البنك الأهلي التجاري: 30 مليار ريال

المجموع: 60 مليار ريال

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