لماذا جمد صندوق النقد الشريحة 5 من قرض مصر؟

قال معتز عشماوي، العضو المنتدب لشركة "عربية أون لاين"، لتداول الأوراق المالية، إن تأخر صرف الشريحة الجديدة من قرض صندوق النقد الدولي ليس المؤثر الوحيد على #بورصة_مصر، مع وجود مخاطر جيوسياسية وتوترات في السودان وهبوط في الأسواق الأميركية.

وأوضح في مقابلة مع "العربية" أن هناك جدول عمل متفقاً عليه مع الصندوق وصرف كل شريحة مرتبط بتحقيق إجراءات معينة".

وقال إن بعض الإجراءات لم يتم تنفيذها كطرح بعض الشركات الحكومية في البورصة الذي أجل إلى حين تحسن الأسواق، وتخوف الحكومة من التوترات الشعبية التي تحركها الارتفاعات في أسعار الطاقة، كما حدث في فرنسا كبح الخطوات الإصلاحية لرفع الدعم عن الوقود.