عوامل قد تعيد الثقة إلى بورصة الكويت في 2019

توقع ميثم الشخص، الخبير في الأسواق المالية، أن يشهد عام 2019 استحقاقات كثيرة لـ #بورصة_الكويت، منها الفترة التجريبية لإدخال أدوات استثمارية هامة، بدءاً من الربع الأول، والتي سترفع مستوى السيولة تدريجياً وتعيد الثقة للبورصة.

وقال في مقابلة مع "العربية" إن الترقية الأساسية المرتقبة إلى مؤشر "إم إسي سي آي"، ستحمل الكثير من التدفقات المالية الهامة، معتبراً أن الترقيات التي تمت فعلياً على مؤشرات أخرى جانبية.

وأشار إلى أن البورصة الكويتية مرت بعدة تغيرات أساسية في 2018، وبدأت حقبة جديدة من التداولات مع إعادة تقسيم السوق.

لكن بعد 6 أشهر اتضح أن 10% فقط من الشركات المدرجة استفادت من السيولة المتاحة، ولم يحدث تغيير عند الترقية الفعلية مقارنة مع نشاط استثنائي قبلها.