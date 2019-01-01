السعودية..دعم المنشآت الصغيرة في صلب أهداف 2019

كشف برنامج "كفالة" لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة قبل أيام، عدد المنشآت التي استفادت من البرنامج حيث بلغ 12 ألف منشأة متعددة النشاطات، وتجاوزت قيمة الكفالات المقدّمة منذ عام 2006 وحتى اليوم 13 مليار ريال، فضلاً عن التوصل إلى اتفاقيات تعاون مع جهات تمويلية جديدة غير بنكية، واستحداث برامج تحفيزية لقطاع سيدات الأعمال والمناطق الواعدة.

من جهة أخرى، بدأت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" قبل عشرة أيام بإعادة مبالغ الرسوم الحكومية المدفوعة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة الجديدة، بقيمة 7 مليارات ريال.