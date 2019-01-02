الحرب التجارية.. ظاهرها تجاري وباطنها حرب تكنولوجية

في ظل احتدام الحرب التجارية بين الصين وأميركا، يظهر أن التكنولوجيا حجر الزاوية فيها، مما يطرح السؤال التالي: هل تتفوق الصين على أميركا تقنياً ؟

يرى محمد أمين الرئيس التنفيذي لشركة DELL EMC في الشرق الأوسط، أن الشركات الصينية باستطاعتها إنجاز أعمال صغيرة ومتوسطة في قطاع #التكنولوجيا، لكن العمليات المعقدة يبقى السبق فيها لشركات التكنولوجيا الأميركية.

وأوضح في مقابلة مع "العربية" أن #الصين تهيمن على جزء مهم من اقتصاد العالم، باعتبارها ثاني اقتصاد عالمي، إلا أن التقدم التكنولجي يعتمد على تطور الأبحاث، وهو المجال الذي يشهد تفوقاً أميركياً وأوروبياً.

وحول إمكانية دخول الصين بقوة إلى سوق أشباه الموصلات والرقائق، أضاف: "باستطاعة الصين امتلاك تكنولوجيا أشباه الموصلات، لكنها ستطبق التكنولوجيا التي تم اختراعها في كل من أميركا وأوروبا".