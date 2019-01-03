اتحاد الخليج: تقييم الأهلية لا يعتمد فقط على سعر السوق

قال الرئيس التنفيذي لشركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني منير البورنو، في مقابلة مع قناة "العربية.نت"، إن عملية تقييم اسهم الأهلية لا يعتمد على السعر السوقي للسهم فقط، ولكن أيضا حجم أعمال الشركة ورأس المال.

وأضاف أن " أعمال شركتي اتحاد الخليج والأهلية مكملة لبعضهما".

وأشار رئيس اتحاد الخلج للتأمين التعاوني أن دراسة السعر العادل لصفقة الأهلية اعتمد على عوامل كثيرة

نشرت شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني مستند عرض الاستحواذ على شركة الأهلية للتأمين التعاوني، من خلال مبادلة #الأسهم، بحيث تزيد "اتحاد الخليج" رأسمالها بقيمة 92 مليون ريال وبنسبة 61%، لتصدر سهماً جديداً مقابل 1.74 سهم في الأهلية للتأمين.

وبذلك يمتلك مساهمو "الأهلية" نحو 38% من الكيان الجديد بعد الاندماج.

وستنعقد الجمعيتان العموميتان للشركتين في السابع والعشرين من يناير الجاري للموافقة على الصفقة.

وإذا ما جرت الموافقة، سيتم إلغاء إدراج الأهلية للتأمين في الثالث من مارس المقبل، أو في الرابع والعشرين من مارس في حال لم يكتمل نصاب أي من الجمعيتين العموميتين من المرة الأولى.