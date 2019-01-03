حصص بـ100 مليون دولار لبنك نور مقابل قرضه بصناديق أبراج

حصل #بنك_نور الإسلامي في #دبي على حكم محكمة يقضي بحصوله على حصص في صناديق مملوكة لمجموعة إدارة الاستثمارات المتعثرة ""أبراج".

وتعادل هذه الحصص مبلغ 100 مليون دولار كان البنك قد أقرضه للمجموعة التي وضعت هذه الحصص كرهن للقرض.

وقد جاء الحكم من محكمة في #جزر_كايمان، حيث تتم إعادة هيكلة مجموعة أبراج.

وسيستحوذ البنك على هذه الحصص ليكون شريكاً لمستثمرين آخرين ودائنين. وبحسب مصادر لبلومبيرغ فقد تبلغ حصيلة بيع أصول هذه الصناديق أكبر من المبلغ الذي أقرضه البنك للمجموعة.

يذكر أن المجموعة مدينة بأكثر من مليار دولار لمستثمرين وبنوك على رأسهم مؤسسة الضمان الاجتماعي الكويتية و #بنك_المشرق وسوسيتيه جنرال وطيران العربية.

وقد تعثرت الشركة عن سداد قروضها العام الماضي واتُهمت مع رئيسها التنفيذي، عارف نقفي، باستعمال أموال صناديق العملاء لسداد مصاريف تشغيلية وشخصية.