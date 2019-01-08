مصر: تحريك سعر "بنزين 95" سيكون 10% بحد أقصى كل 3 شهور

أوضحت وزارة البترول المصرية أن رفع أسعار البنزين سيقتصر على "صنف 95" حتى نهاية يونيو.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة حمدي عبدالعزيز، في مقابلة عبر الهاتف في قناة "العربية"، إن الحكومة لم تربط سعر بنزين 95 بالسعر العالمي، وحالياً سعره يقترب من سعر التكلفة.

وأضاف: "المعادلة السعرية تعتمد على 3 أمور، هي أسعار خام برنت العالمية، وسعر صرف الدولار في مصر، وتكلفة النقل والتداول والرسوم الأخرى".

وأشار إلى وجود لجنة ستجتمع كل 3 شهور لتحديد الأسعار، وهذه اللجنة ستتابع المعادلة السعرية لربط سعر بنزين 95 بالمؤشرات العالمية.

وأوضح عبدالعزيز أن الزيادة أو الانخفاض ستكون بحد أقصى 10%، كل 3 شهور.

ومن المنتظر أن يبدأ التسعير التلقائي من شهر أبريل المقبل.

وكان وزير البترول المصري، المهندس طارق الملا، قال أمس الاثنين، إن بلاده سوف تبدأ في أبريل المقبل تطبيق آلية التسعير التلقائي على بنزين "أوكتين 95".

وأشار الوزير المصري إلى أن سعر بنزين 95 قد يستقر عند معدله الحالي، وقد يتغير بنسبة لا تتجاوز 10% ارتفاعاً أو انخفاضاً عن السعر الحالي، لكن لم يشر الوزير إلى نسب التغير التي سوف تطرأ على بنزين 80 أو بنزين 92 أو السولار.

وأضاف "الملا" أنه خلال الربع الأول من العام الحالي، سيتم تشكيل اللجنة الخاصة بتحديد ومتابعة آلية التسعير التلقائي، إضافة إلى مراجعة المعادلة السعرية التي ستطبق في الآلية.

وتابع: "هذا لا يعني زيادة السعر خلال الربع الثاني من العام الحالي، قد ينخفض السعر أو يرتفع أو يستقر عند معدله الحالي".

ورفعت #مصر في يونيو الماضي #أسعار_الوقود بنسب تراوحت بين 17.5% و66.6%، في إطار برنامج إصلاح اقتصادي مدته ثلاث سنوات يشمل تحرير سعر الصرف وخفض دعم الطاقة والمياه سنوياً، وإقرار عدد من القوانين الجديدة المحفزة للاستثمار.

وكانت تلك هي المرة الثالثة التي ترفع فيها الحكومة أسعار الوقود منذ تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016، ضمن اتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار مع #صندوق_النقد_الدولي.