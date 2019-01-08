هكذا تفاعلت بورصة مصر مع قرارات تحريك الوقود

مقابلة مع معتصم الشهيدي عضو مجلس إدارة "هوريزون" للأوراق المالية، للحديث عن أداء البورصة المصرية مع قرار تخريك سعر بنزين 95 في أبريل المقبل.

كانت وزارة البترول المصرية قد أوضحت أن رفع أسعار البنزين سيقتصر على "صنف 95" حتى نهاية يونيو.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة حمدي عبدالعزيز، في مقابلة عبر الهاتف في قناة "العربية"، إن الحكومة لم تربط سعر بنزين 95 بالسعر العالمي، وحالياً سعره يقترب من سعر التكلفة.

وأضاف: "المعادلة السعرية تعتمد على 3 أمور، هي أسعار خام برنت العالمية، وسعر صرف الدولار في مصر، وتكلفة النقل والتداول والرسوم الأخرى".

وأشار إلى وجود لجنة ستجتمع كل 3 شهور لتحديد الأسعار، وهذه اللجنة ستتابع المعادلة السعرية لربط سعر بنزين 95 بالمؤشرات العالمية.

وأوضح عبدالعزيز أن الزيادة أو الانخفاض ستكون بحد أقصى 10%، كل 3 شهور.

ومن المنتظر أن يبدأ التسعير التلقائي من شهر أبريل المقبل.