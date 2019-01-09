تعرف على أبرز محطات البنك "الأهلي التجاري"

تبقى الحركة النشطة للاندماجات أبرز ما يميز هذا العام خاصة الاندماج المرتقب لتشكيل أحد أكبر الكيانات المصرفية في المنطقة، وأحد أطراف هذه العملية هو #البنك_الأهلي_التجاري.

ومنذ انطلاق عملياته مطلع خمسينيات القرن الماضي كأول بنك سعودي النشأة تسارعت وتيرة أعمال وخدمات البنك الأهلي في التوسع ليستحوذ على عدد عملاء يقارب 6 ملايين عميل. كما في نهاية سبتمبر 2018 وأكثر من 400 فرع مصرفي وأكثر من 3.6 ألف من أجهزة الصراف الآلي ATM، إضافة إلى القنوات الإلكترونية عبر الإنترنت والهواتف الذكية، مع العلم بأنه تم تنفيذ أكثر من 97% من إجمالي عمليات البنك عبر القنوات الإلكترونية بنهاية 2017.

وتقدم هذه الخدمات من قبل كوادر بشرية مكونة من المواطنين والمواطنات يمثلون حوالي 96% من إجمالي موظفي البنك البالغ عددهم 8 آلاف.

وبنسبة سعودة 100% في كفاءات الإدارة العليا للبنك ضمن استراتيجية البنك لاستقطاب وتدريب أفضل الكفاءات من المواطنين في سوق العمل.

هذا عن مكانة البنك كمؤسسة مالية تقدم خدمات مصرفية واسعة لكن ماذا عن وضع NCB ضمن #القطاع_البنكي بالمنطقة.

ويعتبر #الأهلي_التجاري هو أحد أكبر البنوك بالعالم العربي برأسمال يبلغ 30 مليار ريال.

وبحجم أصول تقارب 460 مليار ريال بنهاية سبتمبر الماضي وبقيمة سوقية تجاوزت 135 مليار ريال حتى الربع الثالث من 2018 وبإجمالي أرباح عن عام 2017 بلغت 9.8 مليار ريال تعد الأعلى بين البنوك السعودية.

وفقاً لتطورات الأداء المالي فقد ارتفعت ودائع العملاء بنهاية سبتمبر الماضي إلى حوالي 325 مليار ريال ومحفظة #تمويل وإقراض بحجم نحو 268 مليار ريال.

كما يُعد البنك الأهلي أكبر مستثمر في #الصكوك والسندات الحكومية (المصدرة من مؤسسة النقد ووزارة المالية).

وقد شكلت مساهمة البنك 48.% من إجمالي محفظة الصكوك والسندات لدى البنك.

وتحول NCB لشركة مساهمة عام 1997 ثم شهد نوفمبر 2014 طرح وتداول حصة 25% من أسهم البنك في تداول في أكبر طرح أولي تشهده السعودية وأكبر عملية اكتتاب في تاريخ المملكة بعد جمع 22.5 مليار ريال.

لتتوزع ملكيته حاليا بين #صندوق_الاستثمارات_العامة بحصة 44% و10% لمؤسسة التقاعد وحصة مماثلة للتأمينات الاجتماعية والحصص الباقية لملاك آخرين.

أما في ما يتعلّق باستثمارات NCB، فالبنك لديه محفظة شركات تابعة منها الأهلي كابيتال أكبر شركة لإدارة الأصول في المملكة والذراع الاستثمارية بنسبة ملكية 90% وهي تدير 140 مليار ريال من الأصول المحلية والدولية.

كما يمتلك البنك حصة 30% من أسهم الأهلي للتكافل وغيرها من الشركات.

كما يتمتع البنك الأهلي بتواجد عالمي لاستثماراته خارج حدود السعودية حيث يمتلك 67% من أسهم بنك تركيا فاينانس أحد أكبر البنوك الإسلامية المشاركة في تركيا.