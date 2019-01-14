بريطانيا.. في مأزق "بريكست"

حذرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، أمس الأحد، النواب البريطانيين من أن رفضهم لاتفاق #بريكست مع الاتحاد الأوروبي، سيشكل "خرقاً كارثياً للثقة" في الديمقراطية، وذلك قبل يومين من التصويت الحاسم على نص الاتفاق في البرلمان.

وفرص رفض الاتفاق الذي تفاوضت حوله حكومة تيريزا ماي مع القادة الأوروبيين على مدى 17 شهراً، مرتفعةً خلال جلسة التصويت في مجلس العموم غداً، خصوصاً أن الموالين لأوروبا والمؤيدين لـ"بريكست" على السواء لا يؤيدونه.

وانخفض الجنيه الإسترليني عن أعلى مستوى في 7 أسابيع مع ترقب التصويت على خطة "البريكست".

وانخفض #الإسترليني إلى 1.2826 دولار في بداية أسبوع من المتوقع أن يشهد تقلبات كبيرة للعملة البريطانية، ستمليها

تطورات الخروج من #الاتحاد_الأوروبي.