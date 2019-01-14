بورصة الكويت تتهيأ للخصخصة

تتهيأ بورصة الكويت في الأسابيع المقبلة لمحطة مهمة في عملية خصخصتها، إذ ستنتهي آخر هذا الشهر مهلة تقديم طلبات التسجيل للمشاركة في المزايدة على حصة المساهم الاستراتيجي، وسيتم تقديم العطاءات المالية للمزايدة بين 12 و14 فبراير المقبل.

وأفاد فيصل صارخوه الرئيس التنفيذي لشركة "كامكو"، في مقابلة مع "العربية"، بأن الإجراء تم تنظيمه منذ فترة طويلة، ففي عام 2014 تأسست شركة بورصة الكويت وبعدها بعام غير مجلس الأمة قواعد التخصيص وثبت الآلية الخاصة بالعملية.

وتابع: "عام 2016 شهد انتقال أعمال سوق الكويت للأوراق المالية إلى بورصة الكويت، وفي 2018 تم تعيين أوليفر وايمان كمستشار لإتمام عملية المزايدة للبورصة".

وأوضح أن الأساس في العملية هو تطوير البورصة الكويتية، وجلب الخبرات الأجنبية ونقل السوق إلى مصاف الأسواق العالمية، مؤكداً على أن الإجراءات تمضي بشكل جيد جداً.