السعودية..تحسن أسعار النفط وبدء المشاريع يدعمان التوظيف

أكد TREFOR MURPHY الرئيس التنفيذي لشركة Cooper Fitch أن الرواتب في السعودية سترتفع بنحو 5% إلى 6% في المتوسط خلال العام الجاري، استناداً إلى توقعات بتحسن أسعار النفط والنمو الاقتصادي في المملكة.

وقال في حديث إلى "العربية": "توقعنا نمواً بـ2 إلى 3% في رواتب عام 2018، وأعتقد أن النسبة الفعلية ستكون أقل من ذلك لتظهر استقراراً في الرواتب. أما لهذه السنة فنتوقع نمواً للرواتب بين 5 % و 6% بسبب توقعاتنا لتحسن النمو الاقتصادي وأسعار النفط، وبدء التوظيف في مشاريع السعودية الضخمة مثل #نيوم ومشروع البحر الأحمر وبوابة الدرعية".