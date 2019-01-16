157 مليار ريال حجم محفظة تمويل الشركات لدى البنك الأهلي

انطلاقاً من دعمه لرؤية السعودية 2030، يواصل #البنك_الأهلي دعم المشروعات الكبرى والمبادرات الحكومية.

ويظهر ذلك من خلال محفظة تمويل الشركات التي بلغت 157 مليار ريال بنهاية سبتمبر الماضي، التي شملت قطاعات عدة منها النفط والغاز والبتروكيماويات، بجانب مشاريع البنية التحتية مثل الطاقة والمياه بجانب المطارات والموانئ.

وتزداد مساهمة البنك الأهلي في تمويل المشاريع الداعمة لاقتصاد المملكة، وفي مقدمتها تمويل عدة مشاريع في مجالات النفط والصناعات البتروكيماوية والتعدين بقيمة تتجاوز 23.8 مليار ريال.

وتساهم الذراع التمويلية للبنك في العديد من مشاريع البنية التحتية والكثير من الصفقات في قطاعات الطاقة والمياه وقطاع النقل الجوي بقيمة تفوق 20 مليار ريال.