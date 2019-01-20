مستقبل النفط ضمن رؤية السعودية 2030

قبل أيام، أعلنت السعودية عن زيادة احتياطياتها من النفط والغاز، وذلك بعد إجراء تدقيق مستقل، حيث وصلت احتياطيات النفط داخل المملكة وفي الحقلين المشتركين مع الكويت إلى 268.5 مليار برميل، فيما تقدر احتياطيات الغاز بنحو 325 تريليون قدم مكعبة.

وقد تكون أرقام الاحتياطيات اختلفت، لكن نظرة #السعودية للدور الذي يفترض أن يلعبه #النفط في الاقتصاد بحسب#رؤية_2030 لم يتغير. فالأساس، يبقى تحويل النفط من سلعة تنتهي قيمتها عند بيعها إلى أصل يولد عوائد استثمارية. وهذا ليس الاختلاف الوحيد، فالمملكة تستهدف دوراً أكبر لمصادر الطاقة البديلة ومنها الطاقة المتجددة، والمأمول منها توليد 9.5 غيغاواط بحلول عام 2023.

أما بحلول عام 2030، فتستهدف السعودية توليد 60 غيغاواط من الطاقات المتجددة، على أن يكون القطاع الخاص مسؤولا عن 30% منها.