100 فيلا مقدمة من "سامبا المالية" لدعم الأسر السعودية

استلم ألف مواطن ومواطنة 100 فيلا مؤثثة بالكامل قدمتها مجموعة #سامبا_المالية على مساحة بلغت 50 ألف متر مربع في كل من الرياض والقصيم ومكة والحدود الشمالية، وذلك في وقت يزداد اهتمام القطاع الخاص في السعودية بالمسؤولية الاجتماعية وسط مطالب بدور أكبر للشركات الكبرى في دعم المجتمع والشباب.

وفي هذا السياق، أوضحت الرئيس التنفيذي لسامبا رانيا النشار أن الاستدامة "هي ما تستهدفه مجموعة سامبا من خلال مبادراتنا الاجتماعية".

وتؤكد #وزارة_الإسكان_السعودية على استمرار توفير السكن للأسر الأكثر احتياجاً برمز حق الانتفاع الرمزي طالما هناك حاجة لذلك، كما أعلنت الوزارة عن مبادرة جديدة لخدمة الأسر الأكثر احتياجا.