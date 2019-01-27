كيف ترى "الراجحي المالية" نتائج سابك بالربع الرابع؟

قال مازن السديري، رئيس الأبحاث في "الراجحي كابيتال"، في مقابلة مع "العربية"، إن نتائج سابك الفصلية تأثرت سلبا بارتفاع التكلفة الإدارية التي وصلت إلى 600 مليون ريال، وكنا نتوقع 5.1 وصلت إلى 5.7 مليار.

ورجح السديري أن تكلفة التقاعد أثرت كثيرا في ارتفاع التكلفة الإدارية وهي غير متكررة.

وفي تعليقه على نفى مجلس إدارة #البنك_السعودي_للاستثمار وإدارته التنفيذية، ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي حول فكرة اندماج البنك مع بنك محلي آخر، قال مازن السديري، إنه ومنذ نهاية الربع الرابع من 2018، بدأت تظهر أنباء حول اندماجات محتملة بين بنوك محلية في #السعودية، لما يمكن أن يخلقه الكيان الجديد من نمو أعلى في القدرة على الإقراض، غير أنه أشار إلى أن الاندماجات التي حدثت في السابق استندت إلى نقاط التقاء بين البنوك المندمجة مثل "ساب" و"الأول" و"الأهلي التجاري" و"الرياض"، كوجود مالك مشترك ما يسهل عملية تبادل الأسهم.

لكن بحسب رأيه، بقية البنوك لا تملك هذه الخاصية ما يصعب العملية، مضيفاً أن البنك السعودي للاستثمار وبنك "سامبا" لا يمتلكان نقاط التقاء كما أن هناك تفاوتاً في حجم كل منهما.