ماجد الفطيم: تحسن في سوق العقار بدبي في النصف الثاني

قال الرئيس التنفيذي لـ"ماجد الفطيم" آلان بجاني، في مقابلة مع "العربية"، على هامش منتدى #دافوس_2019، إن النصف الثاني من العام 2019 سيشهد تحفيزا للنمو الاقتصادي في الإمارات، وذلك بناء على عدة مؤشرات: من جهة المحفزات والإجراءات التي اتخذتها حكومتا دبي وأبوظبي في ما يتعلق بالرزم التحفيزية، وقرب "إكسبو 2020"، ونمو القطاع السياحي.

وفيما أشار إلى أن سوق العقارات في دبي تحول من سوق استثماري إلى سوق للمستهلك النهائي، غير أنه يتوقع أن تشهد السوق العقارية تحسنا في النصف الثاني من العام.

وفي سياق متصل، أشار بجاني إلى أن القطاع العقاري خلال العام 2018، لم يكن سيئا كما يصور له، "حيث إن البيع العقاري في الإمارات بالسوق الثانوية لم يكن سيئا، إلى جانب ارتفاع الطلب على العقارات الفاخرة".