"الأهلي" يستحوذ على حصة ضخمة في تمويل المنشآت الصغيرة

يستحوذ البنك الأهلي على حصة ضخمة ضمن مجال تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاع المصرفي السعودي، بلغت حوالي 22.7 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من عام 2018.

وانعكس ذلك بقفزة كبيرة في عدد العملاء لدى البنك الذي تخطى 6100 عميل بنهاية سبتمبر الماضي.

كما تصدّر #البنك_الأهلي البنوك المشاركة ضمن #برنامج_كفالة، الذي يهدف إلى مساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة وإزالة معوقات التمويل اللازم لتطوير وتوسيع أنشطتها.

وضمن استراتيجيته في التوسع والانتشار، استطاع البنك الأهلي زيادة مساهمته في برنامج "كفالة" لتصل حصة البنك السوقية في عدد الكفالات إلى 41% منذ انطلاق البرنامج عام 2006.