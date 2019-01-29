دافوس.. ما هي أفضل الاستثمارات في 2019؟ آخر تحديث: الأربعاء 27 رمضان 1441 هـ - 20 مايو 2020 KSA 10:56 - GMT 07:56 تارخ النشر: الثلاثاء 22 جمادي الأول 1440 هـ - 29 يناير 2019 KSA 14:02 - GMT 11:02 المصدر: العربية.نت To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك دافوس.. ما هي أفضل الاستثمارات في 2019؟ PDF اطبع حجم الخط سألت "العربية" على هامش #منتدى_دافوس عدداً من الرؤساء التنفيذيين عن اختياراتهم لأفضل الاستثمارات في العام الجديد. كلمات دالّة #منتدى دافوس