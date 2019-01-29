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دافوس.. ما هي أفضل الاستثمارات في 2019؟

المصدر: العربية.نت
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سألت "العربية" على هامش #منتدى_دافوس عدداً من الرؤساء التنفيذيين عن اختياراتهم لأفضل الاستثمارات في العام الجديد.

كلمات دالّة

#منتدى دافوس

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