رغم احتمالية "الخروج الفوضوي".. الإسترليني يعكس الاتجاه

أشارت مراسلة "العربية" في لندن إلى وجود تباين في تفسير أداء الجنيه الإسترليني بعد تصويت الأمس ضد اتفاق #بريكست مع الأوروبيين.

وقالت كارينا كامل، إن تأييد تعديل يطلب من البرلمان تجنب الخروج الفوضوي، هو ما دعم الإسترليني في تداولات اليوم، بعد أن تراجع بقوة بعد التصويت.

وكانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي قالت أمس، إن التصويت يعني أن لديها الآن الشرعية للعودة إلى بروكسل من أجل إعادة التفاوض.

وارتفع الإسترليني في التداولات الصباحية عند 1.31 مقابل الدولار، رغم أن التصويت زاد من احتمالية الخروج الفوضوي لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي.