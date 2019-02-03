تراجع إنتاج إيران وفنزويلا وأوبك بلاس يدعم أسعار النفط

قال الخبير النفطي محمد الشطي، إن ما يصل إلى 3 ملايين برميل من النفط مرشحة للاختفاء يومياً من السوق، ما سيسرع من توازن الأسعار.

وأوضح في مقابلة مع "العربية" أن هناك 3 عوامل ستؤدي إلى ذلك، وهي تراجع النفط الفنزويلي بما بين 700 والمليون برميل يومياً، والإنتاج الإيراني الذي انخفض فعلياً بواقع مليون برميل يومياً، إلى جانب تقليص دول تحالف "أوبك بلاس" للإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل.

وأضاف أن النفط الفنزويلي في حالة استنزاف عند 1.4 مليون برميل يومياً، وهو مرشح للانخفاض بسبب الانقسام السياسي.

وقال إن نفط الكويت والسعودية الأقرب لتعويض نفط فنزويلا في المصافي الأميركية.

