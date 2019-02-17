هذه مخاوف سيطرة القطاع الخاص على شركة بورصة الكويت

قال المدير العام لشركة الأجيال القادمة للاستشارات، عيد الشهري إن السعر المنخفض في خصخصة بورصة الكويت يعود إلى ضعف التداول.

وأضاف أن خدمات البورصة لم تتطور منذ زمن، وبالتالي سيسعى التحالف الفائز إلى زيادة الخدمات بما يساعد في رفع الإيرادات وهذا أمر إيجابي.

ولفت إلى أن التخوف من سيطرة القطاع الخاص على البورصة يعود إلى الوضع الاحتكاري وقال "التخوف ناتج عن الاحتكار، ولا بد من معالجة الوضع الاحتكاري وتشجيع قيام بورصات أخرى في الكويت وهذا التحدي لا بد أن تواجهه المنظمون".

وبعد سنوات من تأجيل ملف خصخصة #البورصة_الكويتية، تمكن تحالف تقوده مجموعة #الخرافي من الظفر بحصة تبلغ 44% من رأسمال شركة البورصة.

وأعلنت هيئة أسواق المال الكويتية مساء الخميس الماضي عن ترسية المزايدة على الحصة المذكورة التي تشكل نحو 84 مليون سهم.

ويتشكل التحالف الفائز من شركة #الاستثمارات_الوطنية (إحدى أذرع مجموعة الخرافي الاستثمارية)، الشركة الأولى للاستثمار، ومجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار، إضافة إلى المشغل العالمي بورصة أثينا.

وبحسب الهيئة، قدم التحالف الفائز عطاءً مالياً بقيمة 237 فلس للسهم الواحد وبقيمة إجمالية بلغت نحو 20 مليون دينار، باعتباره صاحب العطاء الأعلى سعراً.

وتعتبر مجموعة الخرافي أكبر مالك في شركة الاستثمارات بنسبة 63% عن طريق شركة الخير الوطنية الذراع الاستثمارية لمجموعة الخرافي.

وكان التحالف الفائز تنافس مع تحالف يتبع مجموعة الشيخ #سالم_العلي ويضم البنك التجاري مع #بورصة_مدريد .

وتعتبر مجموعة سالم العلي المالك الأكبر في #البنك_التجاري عبر شركة الشرق القابضة بنسبة 23%، والشركة هي الذراع الاستثمارية للمجموعة.