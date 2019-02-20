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ما الذي دفع وزير خارجية بريطانيا للتفاؤل باتفاق لبريكست؟

المصدر: العربية.نت
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كارينا كامل مراسلة "العربية" تستعرض أبرز الأحداث العالمية، بما فيها نتائج الشركات.

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