ما الذي دفع وزير خارجية بريطانيا للتفاؤل باتفاق لبريكست؟ آخر تحديث: الأربعاء 14 جمادي الثاني 1440 هـ - 20 فبراير 2019 KSA 15:32 - GMT 12:32 تارخ النشر: الأربعاء 14 جمادي الثاني 1440 هـ - 20 فبراير 2019 KSA 15:23 - GMT 12:23 المصدر: العربية.نت To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك ما الذي دفع وزير خارجية بريطانيا للتفاؤل باتفاق لبريكست؟ PDF اطبع حجم الخط كارينا كامل مراسلة "العربية" تستعرض أبرز الأحداث العالمية، بما فيها نتائج الشركات.