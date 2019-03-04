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متى سينعكس تراجع عدد منصات الحفر على الإنتاج الأميركي؟

المصدر: العربية.نت
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عبدالعزيز المقبل كاتب اقتصادي مختص في الصناعة النفطية يتحدث عن أسباب تراجع أسعار النفط الأسبوع الماضي.

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