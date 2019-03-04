متى سينعكس تراجع عدد منصات الحفر على الإنتاج الأميركي؟ آخر تحديث: الاثنين 26 جمادي الثاني 1440 هـ - 04 مارس 2019 KSA 18:02 - GMT 15:02 تارخ النشر: الاثنين 26 جمادي الثاني 1440 هـ - 04 مارس 2019 KSA 13:23 - GMT 10:23 المصدر: العربية.نت To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك متى سينعكس تراجع عدد منصات الحفر على الإنتاج الأميركي؟ PDF اطبع حجم الخط عبدالعزيز المقبل كاتب اقتصادي مختص في الصناعة النفطية يتحدث عن أسباب تراجع أسعار النفط الأسبوع الماضي.