محللون:المركزي الأوروبي سيؤجل رفع الفائدة ويدعم الإقراض آخر تحديث: الخميس 29 جمادي الثاني 1440 هـ - 07 مارس 2019 KSA 19:34 - GMT 16:34 تارخ النشر: الخميس 29 جمادي الثاني 1440 هـ - 07 مارس 2019 KSA 19:01 - GMT 16:01 المصدر: العربية.نت To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك محللون:المركزي الأوروبي سيؤجل رفع الفائدة ويدعم الإقراض PDF اطبع حجم الخط كارينا كامل مراسلة العربية تستعرض أبرز السيناريوهات المتوقعة لنتائج اجتماع المركزي الأوروبي اليوم.