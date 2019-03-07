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محللون:المركزي الأوروبي سيؤجل رفع الفائدة ويدعم الإقراض

المصدر: العربية.نت
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كارينا كامل مراسلة العربية تستعرض أبرز السيناريوهات المتوقعة لنتائج اجتماع المركزي الأوروبي اليوم.

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