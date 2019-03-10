ارتفاع عدد عقود التمويل العقاري بالسعودية 258%

قفزة كبيرة شهدها قطاع التمويل العقاري في السعودية، مما يعكس مرحلة جديدة من العمل والتعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص يستفيد منها المواطن بشكل مباشر.

ودشن انخراط البنوك بشكل كبير في #التمويل_السكني للمواطنين في السعودية مرحلة جديدة من العمل كمنظومة متكاملة تنعكس إيجابا على السوق.

وفي السابق كان هذا الدور منوطا بصندوق #التنمية_العقارية الذي لم يعد ممكنا أن يواكب النمو السكاني السريع، وكانت مساهمة البنوك في التمويل العقاري لا تتجاوز 35%، لكن الوضع اليوم تغير وأصبحت هذه المساهمة 100%، بعد إطلاق برنامج سكني وتحول دور صندوق التنمية إلى داعم وممكّن للمستفيدين من التمويل.

استغرق هذا التحول وقتا، لتحقق أرقام #التمويل_العقاري ارتفاعاً كبيراً منذ الربع الرابع من العام الماضي بسبب تقديم الدولة العديد من الممكنات التي ساهمت في الحصول على التمويل المناسب من تحمل أرباح القروض، وبرنامج ضمانات القروض وتخفيض الدفعة الأولى، وتحمل ضريبة القيمة المضافة وغيرها.

وبحسب بيانات مؤسسة النقد العربي #ساما، ارتفع عدد عقود التمويل العقاري خلال يناير من العام الجاري بنسبة تخطت 258 %، مقارنة بالفترة نفسها من 2018 ، 93 %، منها تمت عن طريق البنوك.

وبلغ العدد 9578 عقدًا جديدا بقيمة تجاوزت 4 مليارات 760 مليون ريال، أي ما يقارب عدد العقود الموقعة خلال الربع الأول من العام الماضي والتي بلغت آنذاك 9790 عقدا.

اللافت أن 80%، من إجمالي التمويلات العقارية الجديدة التي قدمتها البنوك وشركات التمويل العقاري في يناير هي من نصيب المستفيدين من دعم صندوق التنمية العقارية ضمن برنامج "سكني".

وكان عدد العقود الموقعة سنوياً لا يتعدى 25 ألف عقد، إلا أنه وخلال هذا العام تطمح وزارة الإسكان السعودية أن يتجاوز 125 ألف عقد تمويلي جديد، كما تطمح أن يصل حجم الاستثمار في قطاع التمويل العقاري إلى 60 مليار ريال هذا العام.