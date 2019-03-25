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أوبر" ستدفع 3 مليارات دولار لشراء "كريم"

المصدر: العربية.نت
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نقلت وكالة بلومبرغ عن مصادر مطلعة أن #أوبر_تكنولوجيز ستعلن هذا الأسبوع عن خطط للاستحواذ على منافستها #كريم_نتوركس التي تتخذ من دبي مقرا لها.

وبحسب وثيقة شروط قالت بلومبرغ إنها اطلعت عليها، ستدفع أوبر 1.4 مليار دولار نقدا، و1.7 مليار دولار في صورة أوراق قابلة للتحويل إلى أسهم في أوبر بسعر يعادل 55 دولارا للسهم.

وأحجمت #كريم عن التعليق، بينما لم ترد أوبر حتى الآن على طلب من رويترز للتعقيب.

وتستعد أوبر لطرح عام أولي، وأشار المصرفيون الذين يتولون إدارة الطرح إلى أن قيمة الشركة قد تصل إلى 120 مليار دولار.

كلمات دالّة

#كريم نتوركس, #أوبر تكنولوجيز, #كريم

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