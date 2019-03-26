توقيع عشرات الاتفاقيات خلال منتدى مكة الاقتصادي 

شهد منتدى مكة الاقتصادي توقيع عشرات الاتفاقيات والاستثمارات، والتي تهدف لزيادة التعاون بين القطاعين العام والخاص.

"عزيمتُنا سعودية وحكمتُنا عربية وروحُنا إسلامية"، بهذه الكلمات أطلق المستشار خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة منتدى مكة الاقتصادي في دورتِه الثانية، والذي يهدِف إلى بناء قاعدة راسخة للتكامل بين القطاعين الحكومي والخاص بما يتواءَم مع "رؤيةِ المملكة 2030".

تساؤلاتٌ عالقة تمت الإجابة ُعليها خلال المنتدى، رغبة في إقناع القطاع الخاص بضرورة تغييرِ سياساته لمواكبة الثورة التقنية وتعزيزِ ربحية الشركات.

وقد تم توقيع عشرات الاتفاقيات لتطويرِ وتنمية مدنِ المنطقة لتكون ملبية لطموحات سكانها والقادمين إليها من الخارج.

دعمُ ممثلي القطاع الحكومي للقطاع الخاص خلال المنتدى، أعطى إشارة واضحة لأهمية المشاركة بين الطرفين في رفع نسبة الناتج المحلي وتنفيذ المشاريع التنموية بالمنطقة، وهو ما يعد أهم محور ناقشه منتدى مكة الاقتصادي ومهد له.