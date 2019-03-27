ترقب تصويت البرلمان البريطاني مجددا على خطة بريكست

مجلس العموم البريطاني يستعد للتصويت على بدائل لاتفاق بريكست

لندن - أ ب

يستعد النواب البريطانيون للتصويت على بدائل لمغادرة الاتحاد الأوروبي، في إطار سعيهم لإنهاء هذا المأزق بعد الهزيمة الساحقة للاتفاق الذي تفاوضت عليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي.

من المقرر أن يناقش مجلس العموم عدة بدائل اليوم الأربعاء، وبعد ذلك سيطلب من النوار التصويت على جميع الخيارات التي قد يقبلونها.

ستنتقل الأفكار الأكثر حصولا على أصوات إلى تصويت ثان يوم الاثنين المقبل، على أمل العثور على خيار واحد يمكنه الفوز بالأغلبية.

يأتي النقاش بعد يومين من سيطرة النواب على جدول أعمال المجلس بعيدا عن الحكومة وسط مخاوف من عدم رغبة ماي في التوصل إلى حل وسط.

وقالت ماي إنها ستفكر في نتائج "الأصوات الإرشادية"، رغم أنها رفضت الالتزام بالنتيجة.