دعم السكن يمثل 77% من قروض العقار الجديدة بالسعودية

أظهرت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" قفزة كبيرة للقروض العقارية المقدمة للأفراد في #السعودية خلال فبراير، بأكثر من 120% على أساس سنوي، فيما قفز عدد عقود التمويل إلى 3 أضعاف مع دخول #البنوك بقوة في سوق التمويل الإسكاني.

ويتجاوز نمو القروض العقارية كل التقديرات المتفائلة في السعودية، مع دخول البنوك بقوة إلى سوقٍ كانت تبدي تحفظا تجاهه.

وأظهرت بيانات شهر فبراير قفزة في قيمة القروض الجديدة المقدمة من البنوك وشركات التمويل، لتصل إلى 4.6 مليار ريال.

كما قفز عدد #عقود_التمويل الجديدة إلى ثلاثة أضعاف، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، ليتجاوز 9700 عقد تمويلي.

وخلال الشهرين الأولين من العام الحالي، قفز حجم التمويل العقاري إلى نحو 9.4 مليار ريال، بإجمالي عدد عقود يتجاوز 19300 قرض،