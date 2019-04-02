ما الخيارات المتبقية أمام البريكست بعد 3 نكسات متتالية؟

قال المفوض الأوروبي لشؤون "بريكست"، ميشيل بارنيه، إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق "يصبح يوما بعد يوم أكثر ترجيحا".

ويأتي ذلك بعد فشل البرلمان البريطاني في الاتفاق على بديل لخطة "بريكست" المقدمة من رئيسة الوزراء تيريزا ماي، والتي رفضها البرلمان ثلاث مرات.

وحذّر بارنيه في تصريح صحافي، الثلاثاء، من عملية خروج غير منظمة للمملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

وقال إن خروج بريطانيا دون الوصول لاتفاق حول شكل العلاقة المستقبلية "يصبح يوما بعد يوم أكثر ترجيحا".

وأضاف في الوقت ذاته "لكن ما زلنا نأمل في تجنب ذلك" بالعمل المكثف في لندن قبيل قمة 10 إبريل/نيسان، التي تأتي قبل يومين من موعد الخروج بعد تمديده من قبل الاتحاد.

ووفقا لمراسلة "العربية" كارينا كامل، لايزال هناك 3 خيارات متبقية، وتتمثل بإمكانية تمرير خطة ماي، أو أن يكون هناك خروج فوضوي، أو أن يكون هناك تمديد طويل جداً للبريكست، ويحمل هذا الخيار مخاطر وتبعات كبيرة.

وأشار بارنييه إلى أن الاتحاد الأوروبي مستعد لمناقشة الإعلان السياسي لاتفاق البريكست.