هل امتد تراجع الاستثمار الأجنبي بمصر لسوق الأسهم والسندات؟

كشفت بيانات صادرة عن #المركزي_المصري هبوط صافي الاستثمار الأجنبي المباشر نحو 26% إلى 2.8 مليار دولار في النصف الأول من السنة المالية 2018-2019، وذلك رغم سعي الحكومة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وبلغ صافي #الاستثمار_الأجنبي المباشر 3.8 مليار دولار في النصف الأول من 2017-2018 وفقاً لبيانات المركزي.

وقال مينا رفيق، مدير البحوث بشركة المروة لتداول الأوراق المالية إن "الفترة السابقة شهدت خروج الأجانب من السوق المصري بسبب المخاوف من الركود في الأسواق العالمية مع تراجع منحنى العائد على السندات، لكن عاد التفاؤل عندما ابتدأ مؤشر النشاط الصناعي بالصين يرتفع مجدداً وجعلت المخاوف هذه تقل".