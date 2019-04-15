مصر: لن نحتاج تمويلاً جديداً من صندوق النقد الدولي

أكد وزير المالية المصري، الدكتور محمد معيط أن #مصر لا تحتاج إلى برنامج تمويل جديد من #صندوق_النقد عند انتهاء البرنامج الحالي، لكن هناك تفاهما على تشارك مع الصندوق يمنح ثقة للمستثمرين.

وأعرب معيط في حديث مع "العربية" على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن عن ثقته بأن عجز الموازنة المصرية خلال العام المالي الحالي لن يتجاوز 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتوقع أن الحاجات التمويلية قد تتجاوز أو تأتي قريبة من #العجز المقدر عند 440 مليار جنيه مصري، مؤكدا أن بلاده تعتزم تنويع العملات في إصداراتها المقبلة من السندات.

كما توقع الوزير المصري إصدار سندات خضراء وسندات بالين والإيوان العام المقبل، مؤكدا أن وزارة المالية تعمل على "إعادة هيكلة إصداراتنا من السندات لتحمل آجال أطول".

يذكر أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق في نوفمبر 2016 على تقديم 12 مليار دولار أميركي تمويلا لمصر، كما وافق على المراجعة الأولى في 13 يوليو 2017 والمراجعة الثانية في 20 ديسمبر 2017 والمراجعة الثالثة في 29 يونيو 2018 والمراجعة الرابعة في 4 فبراير 2019.

ويدعم "تسهيل الصندوق الممدد" برنامج مصر للإصلاح الاقتصادي الشامل من أجل استعادة #الاستقرار_الاقتصادي الكلي وإعادة مصر إلى مسار النمو القوي والقابل للاستمرار بحسب ما ذكره الصندوق.