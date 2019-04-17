ترقب المحادثات بين الحكومة والمعارضة حول اتفاق البريكست آخر تحديث: الأربعاء 11 شعبان 1440 هـ - 17 أبريل 2019 KSA 14:36 - GMT 11:36 تارخ النشر: الأربعاء 11 شعبان 1440 هـ - 17 أبريل 2019 KSA 14:21 - GMT 11:21 المصدر: العربية.نت To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك ترقب المحادثات بين الحكومة والمعارضة حول اتفاق البريكست PDF اطبع حجم الخط كارينا كامل مراسلة العربية تشير إلى تراجع أسعار العقارات في لندن بـ3.8% في فبراير أكبر تراجع منذ 2009.