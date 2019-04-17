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ترقب المحادثات بين الحكومة والمعارضة حول اتفاق البريكست

المصدر: العربية.نت
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كارينا كامل مراسلة العربية تشير إلى تراجع أسعار العقارات في لندن بـ3.8% في فبراير أكبر تراجع منذ 2009.

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